У Чорнобаївці через росіян стався масовий мор птахів на фабриці. Є загроза зараження значної території

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Херсонська обласна прокуратура розслідує екоцид через масовий мор птахів у Чорнобаївці на одній з найбільших місцевих птахофабрик.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у березні птахофабрика залишилася без електропостачання через масований обстріл російських військ. Окупація селища завадила зоотехнікам годувати птахів та підтримувати санітарний режим у нормі, через що загинула переважна більшість курей. До початку повномасштабного вторгнення підприємство налічувало понад 4 мільйони птахів.

Під час огляду на території фабрики виявили місце поховання загиблої птиці — котлован завглибшки приблизно три метри та площею 1 880 квадратних метрів.

У прокуратурі заявили про ризик бактеріального зараження значної території. Відібрано зразки для експертизи.