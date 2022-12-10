У Чорнобаївці через росіян стався масовий мор птахів на фабриці. Є загроза зараження значної території
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Херсонська обласна прокуратура розслідує екоцид через масовий мор птахів у Чорнобаївці на одній з найбільших місцевих птахофабрик.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, у березні птахофабрика залишилася без електропостачання через масований обстріл російських військ. Окупація селища завадила зоотехнікам годувати птахів та підтримувати санітарний режим у нормі, через що загинула переважна більшість курей. До початку повномасштабного вторгнення підприємство налічувало понад 4 мільйони птахів.
Під час огляду на території фабрики виявили місце поховання загиблої птиці — котлован завглибшки приблизно три метри та площею 1 880 квадратних метрів.
У прокуратурі заявили про ризик бактеріального зараження значної території. Відібрано зразки для експертизи.