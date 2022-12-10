Поліція зафіксувала близько 47 тисяч воєнних злочинів окупантів в Україні

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Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну поліція зафіксувала близько 47 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

Пресслужба Національної поліції повідомила, що серед злочинів, вчинених росіянами, — катування, зґвалтування, а також вбивства мирного населення.

«Робота поліції під час війни стала складовою потужного правового фронту із притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, які знехтували основними правами людини, задекларованими цивілізованою міжнародною спільнотою», — зауважили в Нацполіції.