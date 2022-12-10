У німецькому Дрездені озброєний чоловік напав на радіостанцію і взяв заручників у торговому центрі

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У німецькому місті Дрезден озброєний чоловік взяв заручників у місцевому торговому центрі Altmarktgalerie, але після евакуації, яку провела поліція, його вдалося затримати.

Radio Dresden пише, що нападником був 40-річний чоловік. Спецпідрозділ поліції поранив його під час штурму і зміг звільнити неушкодженими двох заручників.

Як повідомляє Еuronews, за непідтвердженими даними чоловік, перед тим як направитися до торгового центру, спочатку намагався вдертися в будівлю Radio Dresden. Він стріляв із пістолета, але нікого не поранив.

У поліції повідомили, що ще вранці знайшли тіло 62-річної жінки — матері підозрюваного. Затриманий, за заявою правоохоронних органів, має проблеми зі психічним здоров’ям. Ймовірно, він убив свою матір.