AFP: Віцепрезидентку Європарламенту затримали через незаконний лобізм Катару

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Віцепрезидентку Європарламенту, грецьку депутатку Єву Кайлі затримали в Брюсселі. Її підозрюють у корупції та незаконному лобізмі однієї з країн Перської затоки.

Про це пише AFP із посиланням на власні джерела.

У пʼятницю ввечері Кайлі затримала поліція та повезла на допит. Її офіс у Європарламенті опечатали. Це саме вчинили і щодо ще двох депутатів Європарламенту.

Водночас уранці правоохоронці вже провели чотири затримання у цій справі. Там зазначили, що розслідування триває, але не називали країну, на яку працювали євродепутати. Журналісти зʼясували, що йдеться про Катар.

«Протягом кількох місяців слідчі Федеральної судової поліції підозрювали країну Перської затоки у впливі на економічні та політичні рішення Європарламенту. Це робиться шляхом виплати великих сум грошей або пропозиції великих подарунків третім особам, що посідають значне політичне та/або стратегічне становище в Європейському парламенті», — йдеться в повідомленні поліції.

Єва Кайлі — колишня грецька телеведуча та депутатка Європейського парламенту з 2014 року. Вона входила до грецької партії «Загальногрецький соціалістичний рух». Після новин про її затримання політсила одразу виключила її зі своїх лав.