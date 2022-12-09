США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів

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Getty Images / «Бабель»

США виділяють Україні військову допомогу на суму $275 мільйонів.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому від 9 грудня.

Кошти підуть на «товари оборонного призначення» та підготовку українських військових. Що саме буде в пакеті — поки невідомо. Reuters писав, що йдеться про ракети до систем HIMARS, 155-мм боєприпаси, бронетранспортери HMMWV і генератори.