Уряд звільнив Володимира Тафтая з посади голови Космічного агентства

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Кабінет міністрів звільнив Володимира Тафтая з посади Голови Державного космічного агентства України.

Про це 9 грудня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

На цій посаді Тафтай пробув з 24 лютого 2021 року. До цього ві працював начальником управління координації космічної діяльності департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економіки. У вересні 2020 року перейшов на посаду віцепрезидента з інтелектуальних питань державного підприємства «Антонов».