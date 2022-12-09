У третьому кварталі 2022 року ВВП України впав на 30,8%

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Реальний ВВП України в третьому кварталі 2022 року знизився на 30,8% порівняно з третім кварталом 2021 року.

Такі дані наводить Державна служба статистики.

Водночас порівняно з попереднім кварталом реальний ВВП зріс на 9% з урахуванням сезонного фактора.