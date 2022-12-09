У третьому кварталі 2022 року ВВП України впав на 30,8%
- Автор:
- Софія Телішевська
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Реальний ВВП України в третьому кварталі 2022 року знизився на 30,8% порівняно з третім кварталом 2021 року.
Такі дані наводить Державна служба статистики.
Водночас порівняно з попереднім кварталом реальний ВВП зріс на 9% з урахуванням сезонного фактора.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що український ВВП у 2023 році зросте на 1%. Водночас інфляція становитиме близько 25%.