Прискорена деолігархізація України та чому процвітає російська аграрна сфера. Провідні медіа світу про війну 8 грудня

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«Бабель»

Є високий шанс, що по війні Україна вже не буде країною, де олігархи мають серйозний вплив, пише The Washington Post. Як приклад, видання розповідає, що протягом останнього року відбувалося з найбагатшим громадянином України Рінатом Ахметовим. По-перше, він збіднів: його статки незадовго до початку широкомасштабного вторгнення становили $7,6 мільярда, а зараз ― приблизно $4,3 мільярда. Війна істотно пошкодила його бізнес-активи, деякі геть знищила. По-друге, ухвалений торік «антиолігархічний закон» обмежив вплив бізнесмена. По-третє, високі шанси, що допомога на відбудову України буде прив’язана до антикорупційних змін, і «стане більше юристів і менше хабарів». І по-четверте, сама ця війна означає, що українцям значно ближче європейська модель функціонування суспільства, яка обмежує владу бізнесменів, ніж пострадянсько-авторитарна. WP також згадує про Ігоря Коломойського, якого «Зеленський нібито позбавив українського громадянства», та Сергія Таруту ― мовляв, ці люди вже навряд чи колись матимуть такий вплив на українські політику й економіку, як раніше. Виданню вдалося зв’язатися з Ахметовим: він відповів на їхні запитання письмово, через WhatsApp. У цих відповідях він повністю підтримує ідею, що Україна має стати державою, де діє верховенство права. «Мета [плану відбудови України] ― побудувати нову, сильну, європейську Україну, члена ЄС із сильними інституціями, верховенством права, антикорупційними правилами, демократичною політичною системою, справедливим ставленням до громадян», ― написав бізнесмен, який у двотисячних і 2010-х активно підтримував проросійського політика Віктора Януковича. Ахметов, безперечно, розумний і талановитий бізнесмен, який зумів побудувати ефективні компанії, стверджують співрозмовники видання. Втім, підсумовує матеріал цитата журналіста сайту «Наші гроші» Юрія Ніколова: «Я сподіваюсь, що бізнесмен Ахметов із нами залишиться. А олігарх Ахметов ― уже не відродиться».

Попри західні санкції, російський аграрний сектор процвітає, і країна-агресор експортує рекордні обсяги зернових. Про це пише сайт розслідувань у сфері агросектора Grain Keepers. Експорт росією збіжжя вже перевищив сукупний показник ЄС, не кажучи про українські показники: якщо Україна експортувала 11 мільйонів тонн, росія ― 42. У часи, коли валютні доходи росії скорочуються, аграрна галузь стає все важливішою й усе більше допомагає росії вести агресивні дії проти решти світу й, зокрема, України. Втім, увага Заходу до агроринку значно менша, ніж до нафтогазової індустрії. Відтак великі світові компанії на кшталт Glencore, Louis Dreyfus, Bunge, Cargill продовжують працювати в росії, хоч у деяких випадках і звузили свої попередні плани. Натомість російські агрохолдинги ― «Міраторг», «Русагро», «Агроінвест» та інші, продовжують вести справи на світовому фінансовому ринку як компанії, зареєстровані на Кіпрі чи в інших країнах замість росії.

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