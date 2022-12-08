У білорусі зняли заборону на відвідування лісів поруч з Україною

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Вперше від квітня в білорусі повністю зняли заборону на відвідування лісів у прикордонній з Україною території.

Про це повідомляє білоруське видання «Флагшток».

«Карта заборон і обмежень на відвідування лісів у районах білорусі стала повністю зеленою. Це сталося на початку грудня, згідно з даними на порталі Мінлісгоспу, усі заборони та обмеження на відвідування лісів скасовано. Щодо деяких, прикордонних з Україною районів Гомельської області, це сталося через 8 місяців», — зазначають там.

Закривати ліси на півдні Гомельської області почали з квітня 2022 року, і тоді карта заборон і обмежень на відвідування лісів збігалася зі схемою пересування військової техніки рф.

За даними видання в Гомельському і Мозирському районах Гомельської області все ще присутні російські військові. Водночас Держприкордонкомітет білорусі повідомив про продовження заборони на відвідування прикордонної смуги в Гомельській області — до 1 березня 2023 року.

Заборону запроваджували з 1 червня 2022 року до 1 грудня 2022 року, а зараз продовжили щонайменше до весни.