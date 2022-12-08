СБУ ідентифікувала російського командира, який 24 лютого віддав наказ обстрілювати цивільних на вʼїзді до Харкова

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Служба безпеки ідентифікувала особу російського командира, який 24 лютого віддав наказ стріляти по цивільних на вʼїзді до Харкова. Люди намагалися тікати від окупаційних військ.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Воєнним злочинцем виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25 окремої мотострілецької бригади Західного військового округу зс рф підполковник Євгєній Зеленов. 24 лютого він командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії проти підрозділів Сил оборони на східному напрямку», — йдеться в повідомленні.

Його підрозділи наблизились до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокували в’їзд до обласного центру. При цьому місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів, вимагали розблокувати рух і чинили спротив окупантам. Через це він наказав окупантам відкрити вогонь по цивільних автомобілях.

Унаслідок обстрілу одна людина загинула, щонайменше двоє отримали поранення.