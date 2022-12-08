Суд ЄС зобовʼязав Google видаляти «неправдиву інформацію»

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Суд Євросоюзу зобовʼязав компанію Google видаляти «недостовірні дані» з пошуковика. Для цього користувачі повинні довести, що вони неточні.

Про це пише Reuters.

«Прихильники свободи слова та прихильники прав на конфіденційність останніми роками сперечалися через «право людей бути забутими» в інтернеті, тобто вони повинні мати можливість видалити свої цифрові сліди з інтернету. Оператор пошукової системи повинен скасувати посилання на інформацію, знайдену в контенті, на який посилається, якщо особа, яка вимагає скасування посилань, доведе, що така інформація є явно неточною», — йдеться в повідомленні Суду.

Справа в Суді ЄС стосувалася двох керівників групи інвестиційних компаній, які попросили Google видалити результати пошуку, що пов’язують їхні імена з певними статтями, які критикують інвестиційну модель групи. Вони також хотіли, щоб Google видалив їхні фото з результатів пошуку.

Але Google відмовився це робити, бо там заявили, що не знають, чи була інформація в статтях точною або неточною. Тоді на компанію подали до німецького суду, а той вже попросив розʼяснень у Суду ЄС.