Словаччина погодила новий пакет військової допомоги для ЗСУ

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Уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги Україні. Ідеться про боєприпаси, зокрема великого калібру, теплі речі для військових та інше спорядження.

Про це заявив міністр закордонних справ Растіслав Качер на спільній з українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції в Києві.

«Ми й далі підтримуватимемо вас на ділі у вашій боротьбі. Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги — це боєприпаси, у тому числі великі калібри для винищувачів, теплі речі, інше спорядження», — сказав Качер.

Він додав, що Словаччина продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні і зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму.

«Росія намагається принизити людей злиднями, зробити їхнє життя нестерпним, щоб між вами почався розбрат. Але цього ніколи не станеться», — переконаний політик.

Також Словаччина планує передати Україні цього місяця 300 електрогенераторів та долучитися до відбудови населеного пункту на Київщині.