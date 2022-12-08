США та росія обмінялися увʼязненими — американську баскетболістку Брітні Грайнер поміняли на торговця зброєю Віктора Бута

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США та росія провели обмін увʼязненими. Американську баскетболістку Брітні Грайнер поміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута.

Цю інформацію підтвердили у МЗС росії та в Білому домі.

Росіяни зазначили, що обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Президент США Джо Байден повідомив, що Грайнер вже в літаку на шляху до США. Він також найближчим часом виступить з екстреним зверненням.