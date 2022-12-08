США та росія обмінялися увʼязненими — американську баскетболістку Брітні Грайнер поміняли на торговця зброєю Віктора Бута
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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США та росія провели обмін увʼязненими. Американську баскетболістку Брітні Грайнер поміняли на російського торговця зброєю Віктора Бута.
Цю інформацію підтвердили у МЗС росії та в Білому домі.
Росіяни зазначили, що обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі в Обʼєднаних Арабських Еміратах.
Президент США Джо Байден повідомив, що Грайнер вже в літаку на шляху до США. Він також найближчим часом виступить з екстреним зверненням.
- 17 лютого 2022 року 31-річна Брітні Грайнер прилетіла з Нью-Йорка до Москви. В аеропорту «Шереметьєво» її затримали через реакцію службового собаки. У речах виявили електронні сигарети з гашишною олією (концентрований продукт із конопель), яка заборонена в росії. У серпні її засудили до девʼяти років позбавлення волі.
- Віктор Бут — російський бізнесмен, у 2012 році засуджений у США до 25 років вʼязниці за торгівлю зброєю та підтримку тероризму.