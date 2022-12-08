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Компанія Google обʼєднала команди, які працюють над додатками Maps і Waze. Так ІТ-гігант намагається скоротити витрати.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Сервіс Waze є одним з найпопулярніших навігаторів для автомобілістів, Google придбала сервіс у 2013 році. Тепер його обʼєднають з підрозділом Geo, який відповідає за продукти Maps, Earth і Street View. Над додатком Waze працюють понад 500 людей. Google обіцяє, що скорочень не буде, проте вже відомо, що нинішній генеральний директор Waze Неха Паріх залишить свою посаду.

Генеральний директор Alphabet, яка є материнською компанією Google, Сундар Пічаї заявив, що сподівається зробити Google на 20% продуктивнішим за рахунок роботи «з меншою кількістю ресурсів». Виступаючи на конференції Code Conference у вересні, Пічаї додав, що компанія стала повільнішою через надмірний штат і ніби натякнув, що обʼєднання команд, які працюють над продуктами, що дублюють один одного, допоможе їй залишатися на вершині.