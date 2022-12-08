В Ірані вперше стратили учасника акцій протесту, які тривають у країні

Новини

Getty Images / «Бабель»

В Ірані повісили першого демонстранта, затриманого під час масштабних протестів у країні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.

«У четвер в Ірані був повішений чоловік, засуджений за поранення ножем охоронця та блокування вулиці в Тегерані», — йдеться в повідомленні. Агентство зазначає, що це перше подібне покарання, повʼязане з недавніми антиурядовими заворушеннями.

Агентство Tasnim назвало страченого Мохсеном Шекарі, але не повідомило жодних подробиць. Раніше Шекарі зʼявлявся серед затриманих демонстрантів.

«Державні ЗМІ опублікували відео із зізнанням Шекарі, на якому він зʼявляється із синцями. Він зізнався, що вдарив ножем члена ополчення «Басідж» і перегородив дорогу своїм мотоциклом разом з одним зі своїх друзів», — пише агентство.