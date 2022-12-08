На деокупованій Миколаївщині знайшли тіла трьох чоловіків зі слідами тортур

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У деокупованому селі Новопетрівка (Миколаївська область) правоохоронці виявили тіла трьох чоловіків зі слідами тортур і катувань.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, тіла належать місцевим мешканцям — чоловікам 39, 42 і 55 років. Двоє чоловіків мають вогнепальні поранення. Їх убили під час окупації регіону російськими військами. Розслідується порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК).