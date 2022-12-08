На аукціоні Sotheby`s продали обручку зі смарагдом, який пробув на дні океану майже 400 років. Кошти підуть на допомогу Україні

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На аукціоні Sotheby`s за $1,2 мільйона продали каблучку зі смарагдом. Усі кошти підуть на допомогу жінкам, які постраждали від війни в Україні.

Це каблучка зі старовинним колумбійським смарагдом у 5,27 карата (1,05 грама). Імʼя покупця не називають.

Обручку на аукціон передала письменниця та спадкоємиця мережі готелів Sheraton Мітці Пердью. Улітку 2022 року вона приїжджала в Україну і навідувалась до Київській області. Після візиту до України вона передала всі гонорари зі своєї біографії Марка Віктора Хансена на користь гуманітарної діяльності в Україні.

У 1662 році перевантажений іспанський галеон трагічно розбився на кораловому рифі та затонув біля узбережжя Флориди під час урагану. У трюмі корабля було майже 180 тисяч монет, 24 тонни зливків із болівійського срібла, а також 125 злитків золота. Окрім дорогоцінних металів, на кораблі були огранені смаргди, які видобули із колумбійських джерел.

Майже 400 років корабель ніхто не міг знайти, однак у 1985 році це вдалось багаторічному мисливцю за скарбами Мелу Фішеру та його команді, які наполегливо обшукували район біля узбережжя Флориди протягом 16 років. Разом із кораблем вони знайшли весь дорогоцінний вантаж.