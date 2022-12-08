Представники Червоного Хреста відвідали українських полонених — передали книги та одяг
- Автор:
- Олег Панфілович
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Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) відвідали утримуваних росією українських військовополонених. Вони перевірили стан полонених, а також передали їм теплий одяг, ковдри, книги та предмети особистої гігієни.
Про це повідомляє пресслужба МКЧХ.
Візити відбулися протягом тижня. У той самий період представники МКЧХ відвідали російських військових, які перебувають в українському полоні. До кінця місяця МКЧХ планує більше відвідин.
«Команди МКЧХ звʼязуються із сімʼями військовополонених, щоб поділитися новинами від їхніх близьких. Більшість із них є короткими нотатками про кохання та особисті новини. Дехто просить членів сімʼї не хвилюватись. Інші просять у них сигарети, шкарпетки та солодощі», — зазначається в повідомленні.
У Комітеті нагадали, що всі військовополонені мають право на регулярні побачення з делегатами МКЧХ відповідно до Третьої Женевської конвенції.
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