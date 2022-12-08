За місяць ЗСУ взяли на озброєння сім зразків українських дронів, а також автосистему управління військами

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ВАТ «Меридіан»

За останні 30 днів до експлуатації у Збройних силах України допустили сім зразків безпілотників українського виробництва. Раніше армія приймала до експлуатації 1—2 зразки БпЛА на рік.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, це стало можливим завдяки спрощенню правил залучення інновацій на потреби оборони. Для того щоб полегшити взаємодію з виробниками, створили сайт, де кожен розробник із готовим продуктом може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу.

Резніков не назвав ці сім зразків БПЛА, але сказав, що наразі на розгляді перебувають ще 19 заявок про допуск до експлуатації безпілотників українського виробництва. Рішення щодо них планують ухвалити до кінця поточного року.

Також міністр заявив про завершення «важливого етапу у сфері впровадження автоматизованих систем управління військами». ЗСУ отримали на озброєння автоматизовану систему центру оперативного керування «Дзвін-АС», якою можна оснащувати командно-штабні машини. Вона успішно пройшла випробування.

АСУ «Дзвін-АС» — це автоматизована система управління та контролю бойових дій. Вона дозволяє швидко генерувати документи бойового управління, відстежувати зміни на карті бойових дій, мати оперативні дані щодо забезпечення та розраховувати співвідношення сил для застосування їх у різних сценаріях.