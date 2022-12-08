Держспецзвʼязку: У разі тотального блекауту радіо та звʼязок працюватимуть щонайменше три доби

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У разі блекауту національний телемарафон і пʼять радіокомпаній матимуть можливість працювати ще щонайменше 3 доби.

Про це заявив голова Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрій Щиголь.

«На сьогодні пʼять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох діб. Так само телевізійні канали: телемарафон — теж зарезервовано подачу сигналу на три доби. Далі залежить від доставки палива. Телебачення і радіо будуть працювати, у нас працюють середні хвилі, «Українське радіо», працюють радіо (станції) в FM-діапазоні, де ви можете почути найнеобхіднішу інформацію», — заявив Щиголь.

Щодо мобільного звʼязку, то, за словами голови Держспецзвʼязку, після масованого ракетного удару в Україні не працювало близько 45% базових станцій. При цьому кожну базову станцію не можуть забезпечити генераторами.

«Більшість базових станцій операторів зарезервовані акумуляторами, але коли зникає світло всі з WiFi-мереж, які теж не працюють, переходять на базову станцію, і там, де є резервування на 2 години, вона працює пів години», — додав він.

За словами голови Держспецзвʼязку, згідно з рішенням, яке Рада нацбезпеки та оборони ухвалила тиждень тому і своїм указом затвердив президент, «усі оператори мають зарезервувати критичні точки щонайменше теж на три доби».