Колишнього керівника компанії Theranos відправили до вʼязниці на 13 років

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Getty Images / «Бабель»

У США суд штату Каліфорнія засудив колишнього президента та операційного директора Theranos Рамеша Балвані до 13 років вʼязниці. Його визнали винним у шахрайстві та змові з метою обману інвесторів.

Про це повідомляє BBC.

Йому також доведеться виплатити компенсацію (скільки — поки невідомо). На відміну від засновниці стартапу Елізабет Холмс, яку визнали винною в обмані інвесторів, Балвані визнали винним ще й в обмані пацієнтів. І Холмс, і Балвані подаватимуть апеляцію.

Рамеш Балвані на засіданні суду у середу, 7 грудня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

18 листопада 2022 року засновницю Theranos Елізабет Холмс засудили до 11 років позбавлення волі. Балвані був її заступником і безпосередньо керував лабораторіями компанії. Хоча спочатку їх звинуватили разом, судові процеси розділили після того, як Холмс звинуватила Балвані в емоційному та фізичному насильстві під час їхніх романтичних стосунків, які вони мали під час роботи в Theranos.

Елізабет Холмс і Theranos

У 2004 році Елізабет Холмс написала патент для мініатюрного «нарукавника»: він одночасно діагностував кров пацієнта і вводив йому потрібний препарат. Після цього Холмс зібрала перші венчурні $6 мільйонів, використовуючи родинні звʼязки та знайомства, і заснувала стартап. Коли зʼясувалося, що «нарукавник» неможливо реалізувати технологічно, Холмс зробила «розворот» (pivot) — звичайний хід для технологічного стартапа, змінивши концепцію продукту: тепер вона планувала випускати стаціонарний портативний аналізатор крові. Навіть у такому вигляді її продукт міг зробити революцію на ринку. Холмс щиро вірила у свою місію «змінити світ» — саме тому, коли й нова концепція зіткнулася з непереборними технологічними перешкодами, їй вдавалося ефективно брехати інвесторам, співробітникам і пресі.

За 10 років на особистій харизмі та готовності брехати в очі інвесторам вона побудувала «потьомкінську» компанію Theranos, яку оцінювали в $9 мільярдів. Викрив її обман репортер The Wall Street Journal Джон Керріру — зʼясувалося, що технологія, про яку заявляла Холмс, не працює, Theranos потай проводить аналізи крові на обладнанні інших компаній, а їхні результати спотворені. У 2018 році Theranos ліквідували, а в березні 2019 року на каналі НВО вийшов документальний фільм про Елізабет Холмс «Винахідник: жага крові у Кремнієвій долині».