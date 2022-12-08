ООН задокументувала 441 вбивство цивільних на півночі України та розповіла про десятки позасудових страт

Новини

Верховна комісія ООН з прав людини опублікувала звіт про 441 вбивство мирних жителів у Київській, Чернігівській та Сумській областях України в період з 24 лютого до 6 квітня 2022 року.

У звіті задокументовано насильницьку смерть 341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків і 8 дівчаток. Автори вказують, що реальна кількість вбитих значно більша, оскільки продовжується робота з підтвердження ще 198 вбивств.

Усі вказані люди стали жертвами російських військових. У доповіді детально описано 100 вбивств. З цих 100 випадків 30 були позасудовими стратами в місцях тримання під вартою, 27 — убивствами на місці, а 43 людини були атаковані військовими на вулиці, коли їхали велосипедом чи машиною.

В одному з випадків росіяни стратили затриманого 27-річного чоловіка в Бучі після того, як в його телефоні знайшли повідомлення про пересування російських військ. Його затримали військові з Челябінська і застрелили в підвалі одного з будинків.

У тій же Бучі на вулиці Тарасівській у дворі приватного будинку росіянин розстріляв поранену молоду 23-річну дівчину і літню пару. Їх поховали у братській могилі, а ексгумували 16 квітня.

Убивство перехожих. У Чернігівській області 27 березня російська бронетанкова колона, що рухалася в бік села Припутні, відкрила вогонь по двох велосипедистах — 52-річній жінці та її 55-річному чоловіку, які їхали у протилежному напрямку. Жінка змогла викликати швидку допомогу, проте від отриманих травм пара померла в лікарні.

ООН вказує, що це були умисні воєнні злочини. Стратам часто передували перевірки з боку росіян. Звичайна інформація з телефону, елемент камуфляжного одягу або досвід військової служби могли стати фатальними для людини.