Єврокомісія офіційно запропонувала девʼятий пакет санкцій проти росії. Що туди увійшло

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Європейська комісія офіційно запропонувала девʼятий пакет санкцій проти росії. Туди увійшли додаткові персональні обмеження, а також заходи для ускладнення поставок дронів до росії.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

До санкційного списку пропонують додати ще близько 200 фізичних осіб та російських компаній. Також Єврокомісія хоче накласти санкції проти ще трьох російських банків — включно з повною забороною транзакцій Російського банку розвитку регіонів.

Також у ЄС планують ввести додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення — включно з певними хімічними компонентами, нервово-паралітичними речовинами, електронікою та програмним забезпеченням. Крім цього, планують запровадити додаткові заходи для ускладнення поставок до росії дронів.

Також пакет передбачає блокування ще чотирьох російських телеканалів в ефірі та на всіх платформах. Крім цього, Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного й гірничодобувного сектора росії.