ЗСУ: Російська війська планують контрнаступ на Луганському напрямку

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Російські війська планують контрнаступ на Луганському напрямку. Зокрема, вони мають наміри атакувати в бік міста Купʼянськ на Харківщині.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

«Так, росіяни на Луганському напрямку, елементом якого є Купʼянський напрямок, готують контрнаступальну операцію, але ми про це знаємо, відстежуємо їхні дії та активно цьому протидіємо на всіх ділянках — в районі Сватового й інших районах, де вони намагаються контратакувати. Тому, в принципі, ситуація складна, але під контролем. Ми бачимо всі їхні дії», — сказав Череватий.

За його словами, на Луганському напрямку ситуація відрізняється від Авдіївського та Бахмутського напрямків, тому що на останніх росіяни давно сконцентрували багато своїх сил та засобів. Однак Череватий наголосив, що військове керівництво має інформацію про кількість російських військ на Луганському напрямку.

Він також відзначив, що наразі погода впливає на оперативність бойових дій, адже війська не можуть довго перебувати на відкритому повітрі й потребують часу, аби зігрітися.