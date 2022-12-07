Китайська влада серйозно послабила карантинні заходи в країні на тлі масових протестів

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China News Service / Contributor

Влада Китаю вирішила серйозно послабити карантинні коронавірусні обмеження в країні. Занадто жорсткі правила призвели до масових протестів.

Про це пише державне китайське інформагентство CGTN.

У Китаї більше не вимагатимуть негативних ПЛР-тестів, швидких тестів або «кодів здоровʼя» для входу до більшості громадських місць. Винятками стануть будинки для літніх людей, будинки соціального захисту, медичні заклади, школи та дитячі садки.

Також для оптимізації тестування в адміністративних регіонах Китаю без гострої необхідності не будуть проводити масові тестування на коронавірус. Пацієнти, які мають легкі або помірні симптоми коронавірусу, можуть бути на домашньому карантині, або обрати централізовану ізоляцію за бажанням. Карантинні заходи в зонах підвищеної безпеки мають бути скасовані, якщо протягом пʼяти днів там не виявляли жодного нового випадку інфікування.

Китайська влада також закликала аптеки надавати можливість людям купувати будь-які ліки. Там наголосили, що аптеки не можна самовільно зачиняти.

Школи, в яких немає спалаху коронавірусу, мають навчатися офлайн. Це має стосуватися і магазинів, їдалень, спортивних закладів, бібліотек та інших громадських місць.

У рішенні китайської влади підкреслюється, що суспільство має підтримувати повсякденне нормальне життя. Там наголошують, що в районах невисокого ризику не можна вводити обмеження на подорожі чи призупиняти бізнес.