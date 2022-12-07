WSJ: Компанія ексміністра сільського господарства росії захопила понад 160 тисяч га угідь в Україні

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Родинна компанія ексміністра сільського господарства росії Олександра Ткачова захопила понад 400 тисяч акрів (161 тисяча га) сільськогосподарської землі в окупованих Донецькій та Луганській областях.

Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на постраждалі компанії та дані української розвідки й прокурорів.

Землю втратили три українські сільськогосподарські компанії: «Агротон», Harveast Holding і «Нібулон». «Агротон» втратив 250 тисяч гектарів, Harveast — 100 тисяч гектарів, «Нібулон» — понад 20 234 гектари. Землю захопила російська компанія «Агрокомплекс імені М. І. Ткачова», яка належить сімʼї Ткачова.

Землі почали забирати невдовзі після того, як росія створила на окупованих територіях на сході України так звані військово-цивільні адміністрації. Першими свої землі втратили ті, хто перебував на військовій чи цивільній службі України або мешкав за межами регіонів. На ферми почали приїжджати призначені росією представники адміністрацій, яких супроводжували озброєні люди. Вони говорили землевласникам, що відтепер землі належать їм, і вимагали, іноді під дулом пістолета, переписати права на власність відповідно до російських законів. Деяким фермерам дозволяли зберегти свої землі за умови, що 70% урожаю йтиме до росії або в «лднр».