В Україні з початку війни знищено 38 тисяч житлових будинків

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В Україні за 286 днів війни російські військові знищили 38 тисяч житлових будинків, 2 719 навчальних і понад 1 250 медичних закладів.

Про це на брифінгу 7 грудня розповів народний депутат, член комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, кожен факт обстрілу, руйнувань і загибелі людей під час війни росії в Україні ретельно фіксується та буде використовуватися в міжнародних судах проти рф.

«Органи державної влади України документують кожен факт злочинного обстрілу мирного населення російською федерацією. У нас є повна база про всіх постраждалих, які встановлені. Ми знаємо, від чого вони загинули, коли та за яких обставин. Цю інформацію ми надамо, щоб вона була використана в майбутніх судових позовах проти терористів», — зазначив Веніславський.