В Apple Music зʼявиться функція караоке

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Компанія Apple анонсувала запуск сервісу Apple Music Sing, який виконуватиме функцію караоке.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Користувачі зможуть контролювати рівень вокалу пісні, підспівувати своїм улюбленим пісням з анімованими текстами, використовувати функції «Фоновий вокал» і «Перегляд дуетів», щоб співати разом із друзями.

Apple Music також запустить набір із понад 50 спеціальних списків відтворення, які містять «епічні пісні, дуети, приспіви та гімни, що спонукають співати людей в усьому світі». Функція буде доступна пізніше цього місяця для підписників Apple Music по всьому світу.