Демократи здобули більшість у Сенаті — Рафаель Ворнок переміг у Джорджії

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Ben Schumin / Flickr

Демократична партія США зміцнила свою більшість у Сенаті, оскільки кандидат від демократів Рафаель Ворнок переміг на виборах у Джорджії. Тепер поділ голосів між демократами та республіканцями буде 51 до 49.

Про це повідомляє CNN sз посиланням на результати голосування другого туру виборів.

Закон Джорджії вимагає, щоб кандидати від штату отримували більшість для перемоги на загальних виборах, тому Ворноку довелося боротися за місце в Сенаті у другому турі. Його опонентом був республіканець Гершель Вокер.

Президент США Джо Байден уже привітав Ворнока з перемогою і заявив, що виборці Джорджії «стали на захист демократії».