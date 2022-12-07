В Австралії Uber оштрафували на 21 мільйон доларів за ціновий обман клієнтів

Новини

Dan Gold / Unsplash

Федеральний суд Австралії оштрафував сервіс пасажирських перевезень Uber на 21 мільйон австралійських доларів (приблизно $14 мільйонів) за обман клієнтів щодо вартості поїздок.

Про це пише Reuters.

Компанія у 2017—2021 роках також стягувала невелику плату за скасування виклику. Клієнти при цьому скасовували поїздку протягом пʼятихвилинного періоду, коли це мало бути безкоштовним.

Зазначається, що суд дещо знизив штраф, як порівняти із сумою, яку просив накласти регулятор ринку — Австралійська комісія конкуренції та споживачів.

Відповідно до наданих суду доказів, менш як 1% користувачів Uber в Австралії потенційно могли зазнати фінансових втрат через помилкові алгоритми та неправдиві дані в додатку з виклику таксі.