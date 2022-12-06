Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами, є постраждалий

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Увечері 6 грудня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Під прицілом опинилося промислове підприємство.

Про це повідомив глава військової адміністрації Олександр Вілкул. За його словами, росіяни використали балістичні ракети, час підльоту яких лічені хвилини.

Пізніше глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко уточнив, що внаслідок атаки постраждав 38-річний працівник підприємства.

Він з опіками, перебуває в лікарні. На підприємстві є руйнування. Деталі з’ясовують.