У США чоловіки стежили за ексдружинами через AirTag. Жінки подали в суд на компанію Apple

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У США дві жінки подали до суду на компанію Apple через те, що колишні партнери переслідували їх за допомогою пристрою AirTag, пише Bloomberg.

Жінки стверджують, що технологія Apple полегшує переслідувачам відстежувати й тероризувати жертви.

Колишній хлопець однієї з позивачок вставив AirTag у колесо її автомобіля і зміг дізнатися, куди вона переїхала, тікаючи від його переслідувань. Іншу позивачку чоловік відстежував, поклавши AirTag в рюкзак її дитини.

Жінки також наводять кілька подібних історій, у яких навіть ставалися вбивств. В одній із них колишній хлопець використав пристрій, щоб відстежити й застрелити жінку в Акроні, штат Огайо. В іншій — жінка в Індіанаполісі, штат Індіана, сховала AirTag у машині свого колишнього хлопця, простежила за ним до бару й збила його.

«Хоча Apple вбудувала засоби захисту в продукт AirTag, вони вкрай неадекватні та майже нічого не роблять для того, щоб швидко попереджати людей, якщо їх відстежують», — йдеться в позові.

Сама компанія поки не коментувала ситуацію.