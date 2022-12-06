В разі повного знеструмлення невідкладні операції та госпіталізації не припинятимуть
- Автор:
- Софія Телішевська
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Irwan / Unsplash
Проведення невідкладних хірургічних операцій та госпіталізацій не припинятимуть навіть в умовах знеструмлення медзакладів.
Про це йдеться в розʼясненні Міністерства охорони здоровʼя.
«Попри можливі загрози знеструмлення, вся невідкладна медична допомога надаватиметься пацієнтам у повному обсязі. Екстрені втручання та термінові операції проводитимуться в належні терміни», — зазначає МОЗ.
Водночас планові операції під час знеструмлення тимчасово призупинять до стабілізації енергопостачання.
Як зазначають у міністерстві, можливе зменшення кількості пацієнтів не вплине на оплату за договором із НСЗУ, оскільки в наступному році на шість місяців передбачено оплату за так званим глобальним бюджетом (лікарня стабільно отримуватиме частину коштів за договором, незалежно від того, скільки пацієнтів у ній лікувалися).
Міністерство охорони здоров’я вже розробило для медзакладів алгоритм дій на випадок повного знеструмлення.
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