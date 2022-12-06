НБУ зобовʼязав банки, щоб щонайменше третина їхніх відділень працювали під час блекауту

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк України зобовʼязав банки, щоб щонайменше 35% їхніх відділень працювали під час тривалого відключення електрики. Вони також повинні інформувати людей про графіки та адреси відділень, які працюють.

Про це пише пресслужба НБУ.

Там зазначили, що Нацбанк продовжує вживати заходів для стабільності банківської системи під час війни. Крім вимог до роботи 35% відділень і своєчасного інформування про їхні графіки та адреси, НБУ підвищив заходи безпеки банківських операцій, зокрема операцій з готівкою.

«Разом із банками втілюється проєкт Power Banking — периметр, побудований на базі чергових банківських відділень, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання. Чергові відділення забезпечуються всім необхідним обладнанням і каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою», — розповіли в Нацбанку.

Також НБУ запропонував банкам запровадити так званий банкоматний роумінг. Це дозволить людям знімати кошти в будь-якому банкоматі з однаковими розширеними лімітами та скасує додаткові комісії.