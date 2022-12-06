Україна повернула з полону росіян 60 військових. Серед них є захисники «Азовсталі»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Україна провела з росією черговий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 60 захисників.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед звільнених — бійці Збройних сил, Національної гвардії та прикордонники. З них 45 рядових і сержантів, а також 15 офіцерів. Із 60 військових — 34 оборонці Маріуполя, зокрема 14 — з «Азовсталі».
«Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, кого утримували на російській території, а також ті, хто був в Оленівці», — написав Єрмак.