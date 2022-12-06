КНДР атакувала буферну зону з Південною Кореєю

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Війська Північної Кореї атакувала буферну зону з Південною Кореєю.

Про це пише Reuters.

У КНДР заявили, що випустили в бік моря приблизно 130 артилерійських снарядів, проте Сеул повідомив про вибухи на нейтральній території, звинувативши Північну Корею в порушенні угоди 2018 року про зниження напруженості між країнами.

За версією КНДР, артилерійський вогонь у бік моря було відкрито у відповідь на обстріл Південної Кореї та старт військових навчань біля кордону за участю американських військ.