КНДР атакувала буферну зону з Південною Кореєю
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Війська Північної Кореї атакувала буферну зону з Південною Кореєю.
Про це пише Reuters.
У КНДР заявили, що випустили в бік моря приблизно 130 артилерійських снарядів, проте Сеул повідомив про вибухи на нейтральній території, звинувативши Північну Корею в порушенні угоди 2018 року про зниження напруженості між країнами.
За версією КНДР, артилерійський вогонь у бік моря було відкрито у відповідь на обстріл Південної Кореї та старт військових навчань біля кордону за участю американських військ.
- У 2022 році Північна Корея провела рекордну кількість випробувань балістичних ракет. 28 жовтня в МАГАТЕ попередили про імовірні ядерні випробування Північної Кореї, а вже в листопаді відбувся запуск міжконтинентальної ракети Hwasong-17, яка здатна нести ядерний заряд.
- Диктатор Кім Чен Ин заявив, що КНДР є повноцінною ядерною державою. Війська США і Південної Кореї на цьому тлі розгорнули масштабні військові навчання.