НАБУ затримало одеського бізнесмена Бориса Кауфмана

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Національне антикорупційне бюро викрило злочинну організацію, яка взяла під контроль Одеську міську раду та бюджет міста, а також затримало трьох людей, серед них — бізнесмен Борис Кауфман.

Про це НАБУ повідомило 5 грудня, а прізвище Кауфмана називає джерело «Бабеля» у правоохоронних органах.

Так, затримали трьох людей за підозрою у створенні злочинної організації, яка контролювала посадовців Одеської міської ради — двох організаторів та їхню довірену особу.

Слідство встановило, що з осені 2021 року учасники схеми контролювали питання забудови в Одесі, порядкування коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Аби схема працювала, її учасники підкупили чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень.

Борис Кауфман — український мільйонер, бізнесмен, колишній депутат одеської міськради, власник групи Vertex United і мажоритарний власник тютюнового гіганта «Тедіс-Україна».