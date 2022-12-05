У Молдові поблизу міста Бричани впала ракета

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У Молдові поблизу міста Бричани впав елемент ракети.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдова.

Елемент ракети поблизу кордону з Чернівецькою областю України виявили прикордонники. Він упав у фруктовому саду. Місце падіння огородили й викликали туди саперів.

Водночас енергетична компанія Moldelectrica повідомляє про перебої з електропостачанням та можливі відключення.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко вже прокоментував цей інцидент: «Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн. Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку рф».