В Австралії в музейній шафі знайшли рештки останнього відомого сумчастого вовка

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В Австралії, у шафі Тасманійського музею знайшли рештки останнього відомого сумчастого вовка (тилацин), який вважався втраченим 85 років.

Про це повідомляє BBC.

Сумчастий вовк помер у неволі в зоопарку Гобарта у 1936 році, а його тіло мали передати до місцевого музею. Але те, що трапилося зі скелетом і шкірою згодом, залишалося загадкою. Тасманійський музей та художня галерея втратили сліди останків, вважалося, що їх викинули. Нове дослідження показало, що вони постійно перебували в музеї — збереглися, але не були належним чином внесені в каталог.

«Протягом багатьох років чимало кураторів музеїв і дослідників безуспішно шукали його рештки, оскільки не було зареєстровано жодного тилацинового матеріалу, датованого 1936 роком», — сказав Роберт Педл, який опублікував у 2000 році книгу про вимирання цього виду.

Однак він та один зі зберігачів музею знайшли неопублікований звіт таксидерміста, що спонукало їх оглянути колекції музею. Вони знайшли зниклу жіночу особину в шафі у відділі освіти музею. Останки тварини возили Австралією як пересувну виставку, але персонал не знав, що це останній тилацин. Тепер рештки тварини виставили в музеї у Гобарті.

Спочатку вважалося, що тасманійські тигри бродили Австралією, але їхня популяція скоротилася через вплив людей і вовків. Зрештою тварину знайшли тільки на острові Тасманія, де вона була повністю винищена.