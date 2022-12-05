У столиці Монголії почалися протести — уряд звинувачують у крадіжці вугілля на $12 мільярдів

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У столиці Монголії Улан-Баторі почалася кількатисячна демонстрація. Учасники мітингу звинувачують владу в розкраданні експортного вугілля майже на $12 мільярдів.

Про це повідомляє видання news.mn.

Протести тривають біля Палацу уряду. Також повідомляється про зібрання людей біля будівлі Головпоштамту та Міністерства внутрішніх справ. Акції тривають третій день, настрої їхніх учасників стають дедалі агресивнішими. Мітинги почалися після повідомлень про крадіжку величезної кількості вугілля, яке призначалося для поставок в Китай. Згідно з неофіційними джерелами, ідеться про 6,5 мільйона тонн вугілля вартістю близько $12 мільярдів.

Також влада наказала мітингарям розійтися протягом двох годин, інакше відбудеться силовий розгін демонстрації. За даними місцевої влади, майже 90% протестувальників на площі — студенти.