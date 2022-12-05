Financial Times визнала президента України «Людиною року»

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Британська газета Financial Times визнала президента України Володимира Зеленського «Людиною року».

Його вважають «втіленням мужності та стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії».

У своїй статті FT порівнює Зеленського з премʼєр-міністром Британії Вінстоном Черчиллем, який виступав по радіо, щоб згуртувати країну під час бліцкригу: президент України так само використовує соціальні мережі для невпинної кампанії за військову та фінансову підтримку України.

«Принагідно він став прапороносцем ліберальної демократії в ширшій глобальній боротьбі з авторитаризмом, яка може визначити хід ХХІ століття», — зазначає видання.

В інтервʼю FT Зеленський сказав, що залишився в Києві в перші дні вторгнення, бо не міг і не хотів «підводити людей».

«Я більш відповідальний, ніж сміливий. Я просто ненавиджу підводити людей», — зазначив він.

Журналісти вважають, що рішення президента залишитися у столиці замість того, щоб прийняти пропозицію США про евакуацію, «стало одним із найважливіших моментів у війні, спонукавши українську армію та її народ до опору. Це стало несподіванкою для українців і західних союзників, які мали низькі очікування від політичного керівництва країни».