У Південній Африці та Австралії почали будувати найбільший у світі радіотелескоп
- Автор:
- Костя Андрейковець
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SKA
У Південній Африці та Австралії почали будувати найбільший у світі радіотелескоп The Square Kilometre Array (SKA), масив якого матиме розмір до одного квадратного кілометра, пише BBC.
Система телескопа розподілена по трьох країнах. Його штаб-квартира розміщена у Великій Британії.
Основний етап розбудови системи стартував в окрузі Мерчісон у Західній Австралії та в Кару в Північній Капській провінції ПАР. Там збудують 200 параболічних антен та 131 тисячу дипольних антен. SKA планують закінчити у 2028 році. Він працюватиме в діапазоні частот від 50 мегагерців до 25 гігагерців.
Радіотелескоп шукатиме джерела сигналів за мільярди світлових років від Землі, допоможе перевірити теорію про позаземне життя і відслідкувати історію водню.