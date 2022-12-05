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SKA

У Південній Африці та Австралії почали будувати найбільший у світі радіотелескоп The Square Kilometre Array (SKA), масив якого матиме розмір до одного квадратного кілометра, пише BBC.

SKA Project Development Office and Swinburne Astronomy Productions

Система телескопа розподілена по трьох країнах. Його штаб-квартира розміщена у Великій Британії.

Основний етап розбудови системи стартував в окрузі Мерчісон у Західній Австралії та в Кару в Північній Капській провінції ПАР. Там збудують 200 параболічних антен та 131 тисячу дипольних антен. SKA планують закінчити у 2028 році. Він працюватиме в діапазоні частот від 50 мегагерців до 25 гігагерців.

Радіотелескоп шукатиме джерела сигналів за мільярди світлових років від Землі, допоможе перевірити теорію про позаземне життя і відслідкувати історію водню.