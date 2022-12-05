ЗМІ: У росії безпілотник атакував аеродром «Енгельс», з якого бомбардувальники завдають ударів по Україні

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Російські Telegram-канали та пабліки повідомляють про атаку безпілотника на аеродром «Енгельс» у Саратовській області росії. Там базуються стратегічні бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні.

Канали Baza та Astra пишуть, що атака відбула вранці — безпілотник впав на злітно-посадковій смузі.

За даними Astra, пошкоджено два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Поранень дістали двоє російських військовослужбовців, яких вже госпіталізували.

Міністерство оборони росії поки мовчить, а в соцмережах уже публікують видеозаписи ймовірної атаки на авіабазу.

Губернатор Саратовської області заявив, що російські силовики «перевіряють інформацію» про вибухи на аеродромі «Енгельс».

Пропагандистські ЗМІ також повідомляють про вибух бензовозу на аеродромі під Рязанню. Там загинули три людини, ще шестеро дістали поранень. Також пошкоджено авіаційну техніку.

Деякі пропагандисти стверджують, що на цьому аеродромі також базується військова стратегічна авіація рф.