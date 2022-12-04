Перша широкомасштабна дронова війна. Провідні медіа світу про російське вторгнення в Україну 3 грудня

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«Бабель»

Війна, яка почалась із загарбання землі в стилі імператора XVIII століття та танків і окопів у стилі Першої світової, зараз перетворилася на високотехнологічне протистояння з сотнями військових, які з під’єднаних до супутникового зв’язку планшетів керують дронами завбільшки з долоню. Так починає свій матеріал, присвячений використанню на цій війні безпілотників, The Washington Post. Ця війна ведеться так, що сторони часто залишаються на значній відстані одна від одної ― і ніщо не покритває цю відстань краще, ніж безпілотник, пише видання. І якщо раніше дрони використовували в збройних конфліктах здебільшого в ситуаціях, коли технологічно розвиненіший противник (найчастіше США) атакував конкретні цілі при неінтенсивних бойових діях, то тепер обидві сторони активно використовують дрони для всього ― від розвідки до атаки на промислові об’єкти. Дрони стали настільки важливим елементом протистояння, що іноді завданням безпілотника стає збити інший, ворожий безпілотник. Або знищити склади з ними ― так, видання вперше опублікувало інформацію, що у вересні, за кілька днів до початку наступу на Харківщині, український дрон, проскочивши між двома установками російських РЕБів, залетів на територію рф і в Бєлгородській області виявив базу з дронами «Орлан». На наступній фотографії, зробленій цим дроном, у будівлі вже видно велику діру, а біля неї автівку швидкої: слідом за дроном-розвідником полетів дрон-камікадзе й істотно попсував можливості росіян спостерігати за діями українців у Харківській області. «На майбутній розвиток подій у цій війні сильно вплинуть два фактори, ― переконаний військовий аналітик із американської дослідницької групи CNA Семюел Бендетт. ― Перший ― це доступність бойових дронів, здатних долати великі відстані й виконувати складні завдання. А другий ― наявність у сторони великої кількості дешевих дронів для операцій із ближньої підтримки наземних військ». Українці це розуміють, пише видання, і якщо на початку широкомасштабної війни чимало вищих чинів в українській армії були скептичними щодо використання дронів, зараз вони організовують навчання з управління безпілотниками для тисяч українських бійців

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