У двох департаментах Київської адміністрації пройшли обшуки

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ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у двох департаментах Київської міської державної адміністрації в межах розслідування нецільового використання рекреаційних земель одного із парків Києва та зловживання владою.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Вилучено документи, пов’язані з конкурсом на виконання робіт і умовами інвестиційного договору між КМДА та одним зі столичних підприємств.

За даними слідства, у 2015 році одне зі столичних товариств уклало договір із КМДА про будівництва спортивних об’єктів у парку, однак не виконало умови договору щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту. Роботи мали бути виконані ще до березня 2022 року, але наразі вони завершені лише на 30%. Також є факти нецільового використання території парку.

У ДБР додали, що загальна сума інвестицій по договору становить майже 149 мільйонів гривень. Службових осіб КМДА перевіряють на причетність до невиконання підприємством умов договору.