МАГАТЕ сподівається до кінця року зробити безпекову зону на Запорізькій АЕС

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається до кінця року домовитись з Україною та росією про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтервʼю італійській газеті La Repubblica.

«Я зобовʼязуюсь знайти рішення якнайшвидше. Сподіваюся, до кінця року», — сказав Гроссі.

При цьому він не виключив зустрічі з президентом росії путіним, а також з президентом України Володимиром Зеленським.

«Наша мета — уникнути ядерної аварії, а не створити військову ситуацію, яка б сприяла одній або іншій стороні», — сказав Гроссі.

На запитання, чи приймає росія вимогу України вивести озброєння та військових з території ЗАЕС, Гроссі відповів, що російська сторона «не проти угоди й принципу захисту станції», але відмовився говорити, кого вважає винним в її обстрілах.

Водночас джерело «Медузи», близьке до кремля, і співрозмовник, близький до уряду рф, стверджують, що росія «не планує» повністю залишати Запорізьку область. За інформацією цих джерел, при цьому москва готова піти із Запорізької АЕС, яку російські війська захопили ще на початку повномасштабної війни.

На цей крок росіяни підуть в обмін на гарантії безперебійного транзиту нафти та газу територією України.