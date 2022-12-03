Британська розвідка: Захоплення Бахмуту стало символічною ціллю для окупантів

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Міністерство оборони Великої Британії припускає, що для російської армії місто Бахмут на Донеччині має символічне значення, тому окупанти впродовж тривалого часу ведуть інтенсивні бої на цьому напрямку.

Як зазначається у зведенні, росія, імовірно, планує оточити місто тактичним наступом на північ і південь. Останніми днями окупанти мали там незначні успіхи. Росія прагне закріпити обмежені плацдарми на захід від заболоченої території навколо річки Бахмутки.

Від початку серпня 2022 року росія зробила Бахмут пріоритетним напрямком своїх наступальних операцій. Захоплення міста матиме обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволить росії загрожувати більшим районам Краматорська та Словʼянська.

«Утім, кампанія була непропорційно дорогою, як порівняти з можливими вигодами. Існує реальна ймовірність того, що захоплення Бахмуту стало насамперед символічним політичним завданням для росії», — вважають британські розвідники.