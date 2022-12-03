«Море на нашому боці». Штормова погода заважає росіянам запускати ракети по території України

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У Чорному морі росія тримає чотири ракетоносії, два з яких підводні. Однак штормова погода заважає окупантам ефективно використовувати флот у війні проти України.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Я часто повторюю, що море на нашому боці, цього разу теж. Наразі нарощуються штормові погодні умови та посилюється вітряна обстановка. Ворог вивів на бойове чергування 18 кораблів, вони майже все намагаються вивести з бази, оскільки це може бути дуже небезпечно з огляду на шторм», — розповіла Гуменюк.

За її словами, зараз на бойовому чергуванні перебуває чотири ракетоносії, два з яких підводні.

«Це 24 ракети «Калібр», які готові для використання. Треба розуміти, усвідомлювати та памʼятати, що ворог може практикувати масовані ракетні удари, які вони полюбляють робити саме з комплексу озброєння надводного, підводного та повітряного базування. Тому до сигналів повітряної тривоги ставимося серйозно, але без паніки, бо це теж зброя ворога», — підсумувала Гуменюк.