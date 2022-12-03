США представили стратегічний ядерний стелс-бомбардувальник B-21 Raider

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Міноборони США представило стратегічний бомбардувальник нового покоління B-21 Raider, який здатний нести ядерну зброю і створений за технологією «стелс». Він став першим американським бойовим літаком для таких завдань за понад 30 років.

Прототип здатний нести конвенційне ракетно-бомбове озброєння та термоядерне. Бойову машину збирала компанія Northrop Grumman. Публічно про її характеристики нічого не відомо, але Пентагон оприлюднив світлину прототипу.

Перший тестовий політ він здійснить наступного року. Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що Пентагон і надалі розбудовуватиме передові можливості, які зміцнять здатність Сполучених Штатів стримувати агресію сьогодні та в майбутньому.

Новий літак оснащений технологією маскування «стелс». Згідно із заявою Northrop Grumman, для його розробки використовували «новітні технології виробництва та матеріали, щоб гарантувати, що B-21 переможе системи обмеження доступу зони, з якими він зіткнеться». Це дозволяє йому бути майже непомітним.

Розробники кажуть, що це перший бомбардувальник шостого покоління у світі.

Очікується, що B-21 Raider підніметься в повітря у 2023 році.