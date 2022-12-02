В Одесі на парковці адмінбудівлі пролунав вибух. Є постраждалі, зокрема поліцейські

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В Одесі на парковці обласного управління ДСНС, що на Прохоровській вулиці, пролунав вибух. Це сталося недалеко від пункту незламності.

Про це повідомляють місцеве видання «Думська» і «Суспільне».

Поліція повідомила журналістам, що патрульні поліцейські зупинили автомобіль Dodge, у багажнику якого вони побачили вибуховий пристрій, і викликали слідчо-оперативну групу. Коли та прибула, предмет вибухнув. Поранення дістали пʼятеро правоохоронців і троє цивільних.

За даними «Суспільного», двоє співробітників поліції в тяжкому стані.